Victor Laz var tillbaka i sin forna klubb Kalmar under helgen och bidrog i offensiven. Sportchef Daniel Stolt var tydlig med att han gärna skulle se en fortsättning för centern i Kalmar – och nu står det klart att det blir exakt så, det meddelar klubben på sina sociala medier.

Victor Laz i Kalmar säsongen 24/25. Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån.

Victor Laz återvände till sin före detta klubb Kalmar HC under helgen – och gjorde direkt avtryck med två poäng (1+1) på två matcher. Efter helgens matcher återvände 29-årigen till sin ordinarie klubb Skellefteå, men Kalmars sportchef Daniel Stolt var tydlig med att han gärna skulle se en fortsättning på lånet.

Nu står det klart att Daniel Stolt får sin vilja igenom och centern blir kvar i den Hockeyallsvenska klubben tills vidare. Skellefteå kan dock kalla tillbaka Laz vid behov.

”Vi vill återigen rikta ett stort tack till Skellefteå AIK:s organisation för ett smidigt och bra samarbete kring lånet av Laz”, skriver klubben på Facebook.

Viktor Laz spelade i Kalmar mellan 2021 och 2025 innan han värvades till Skellefteå efter fjolårssäsongen. I SHL har han fått begränsat med speltid och noterats för en poäng (0+1) på elva matcher.

Source: Victor Laz @ Elite Prospects