Målvaktsveteranen Tex Williamsson, 35, har gjort 215 matcher i Hockeyallsvenskan och utöver det en del säsonger både i lägre divisioner och SHL.

Nu kan han tvingas byta till sin 18:e klubb i karriären.

– Det är väl kanske inte av egen vilja, säger han till Barometern.

Tex Williamsson ser ut att få byta klubb. Foto: Fredrik Karlsson / Bildbyrån

Växjö Lakers, Linköping HC, Åseda, Limhamn HC, Olofström, Nybro Vikings, Västerviks IK, Gislaved, Nittorp, Tyringe, IK Pantern, Malmö Redhawks, Leksands IF, Tingsryds AIF, Frölunda HC, IK Oskarshamn och MoDo Hockey. Ett CV som liknar få andra, tillhör Nybros backup-målvakt under fjolårssäsongen.

Den 35-årige målvakten Tex Williamsson kan nu ”tvingas” byta klubb – och med det tillhöra en 18:e klubb i karriären. Anledningen är att seriesexan i Hockeyallsvenskan, Nybro Vikings, nu verkar gå vidare på andra spår.

– Jag har fått börja leta efter andra klubbar, säger Tex Williamsson till Barometern.

Bekräftar intresse från HA-klubben

Enligt tidningens uppgifter pekar mycket på att Vimmerby kan bli den klubben.

– Det är väl kanske inte av egen vilja, men jag har fått börja leta efter andra klubbar och det finns intresse från några. Och ja, Vimmerby är en av dessa, säger han.

Samtidigt har Williamsson varit tydlig med att han vill helst bli kvar.

– Jag och Mikael Aaro (sportchef) har haft en dialog i två månader, jag har ingen agent längre. Geografiskt så ligger Nybro bra till och även varmt om hjärtat. Jag har velat stanna, sedan vet jag inte om det varit till min fördel att säga så. Det kanske inte har varit det smartaste, säger han vidare.

Det blev bara fem matcher under den föregående säsongen för Williamsson. I övrigt har lånen Oskar Blomgren (som återkallades till Malmö) och Hugo Hävelid varit prioriterade.

