Västerås mardröm – backen kallas tillbaka till SHL
Karl Annborn, 19, kallas tillbaka av HV71.
I stället för spel med Västerås i negativa kvalet mot Troja-Ljungby, kommer han att representera krisklubben i SHL.
Karl Annborn står redo att göra sin 16:e match i SHL i kvällens derby mot Växjö Lakers. HV71, som redan är klart för kval, behöver bygga momentum inför ångestkvalet.
Det blir samtidigt en stor smäll för Västerås som mister honom i kvällens första hockeyallsvenska-kvalmatch.
Om det blir fler matcher i Västerås under kvalet återstår att se.
Under säsongen har han gjort 37 matcher för Västerås i Hockeyallsvenskan och 15 för HV71 i SHL.
