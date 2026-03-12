Västerås mardröm – backen kallas tillbaka till SHL

Karl Annborn, 19, kallas tillbaka av HV71.

I stället för spel med Västerås i negativa kvalet mot Troja-Ljungby, kommer han att representera krisklubben i SHL.

Karl Annborn, Västerås. Foto: Tobias Sterner / BILDBYRÅN

Karl Annborn står redo att göra sin 16:e match i SHL i kvällens derby mot Växjö Lakers. HV71, som redan är klart för kval, behöver bygga momentum inför ångestkvalet.

Det blir samtidigt en stor smäll för Västerås som mister honom i kvällens första hockeyallsvenska-kvalmatch.

Om det blir fler matcher i Västerås under kvalet återstår att se.

Under säsongen har han gjort 37 matcher för Västerås i Hockeyallsvenskan och 15 för HV71 i SHL.