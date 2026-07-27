Västerås värvar från kvalmotståndarna

Fabian Hellström jublar vid uppflyttningen med Troja 2025.

Foto: Jens Carlsson/Bildbyrån.

En tolfte forward är på plats i Västerås IK inför 2026/27-säsongen, och det är en spelare man mötte då det Hockeyallsvenskan kontraktet säkrades i kvalet. 22-årige Fabian Hellström, tidigare uppflyttningshjälte för IF Troja-Ljungby, skriver på ett ettårskontrakt.

– Jag fick en bra känsla när jag pratade med Västerås och jag vill vara en del av den här nystarten som klubben gör. Man fick också en försmak av den härliga inramningen i ABB Arena när jag spelade med Troja-Ljungby i kvalet. Nu ser jag verkligen fram emot att ha det stödet i ryggen kommande säsong, säger Hellström själv på lagets sajt.

– Jag är en offensiv spelare som gillar att bryta mönstret och sätta upp mina lagkamrater. Jag vill alltid utveckla mitt spel och jag hoppas kunna utnyttja mitt skott mer framöver.

"Fick se på nära håll vilken potential som finns"

Under det där kvalet stod Hellström för två mål och två assist, och var därmed bland Trojas poängbästa spelare i serien.

– Vi har haft ögonen på Hellström under en längre tid och under matchserien mot Troja fick vi se på nära håll vilken potential som finns hos honom. Vi tror att han kan fortsätta utveckla sitt spel hos oss kommande säsong och bli en viktig del av vårt lagbygge. Han besitter både det hårda jobbet och förmågan att bryta mönstret och skapa offensiva chanser, berättar Holmgren.

Den gångna säsongen var Fabian Hellströms första i Hockeyallsvenskan. Detta efter att han återvänt till moderklubben, Troja/Ljungby, och spelat upp dem från Hockeyettan.