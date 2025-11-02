VIK:s succésvit fortsätter – går upp på slutspelsplats
- Västerås segrade – 3–0 mot Oskarshamn
- Västerås femte seger på de senaste sex matcherna
- Jimmie Jansson avgjorde för Västerås
Västerås fortsätter starkt i hockeyallsvenskan. När laget mötte Oskarshamn hemma i ABB Arena Nord på söndagen kom ännu en seger. Laget vann med 3–0 (1–0, 1–0, 1–0). I och med detta har Västerås fem segrar i rad.
Västerås–Oskarshamn – mål för mål
Västerås tog ledningen efter tolv minuter genom Jimmie Jansson på pass av Veikko Loimaranta och Konstantin Komarek. Efter 7.25 i andra perioden nätade Oscar Lawner framspelad av Konstantin Komarek och gjorde 2–0. Västerås gjorde också 3–0 genom Carl Jakobsson assisterad av Patrick Guay efter 17.47 i tredje perioden.
Onsdag 12 november 19.00 möter Västerås Kalmar borta i Hatstore Arena medan Oskarshamn spelar hemma mot Bik Karlskoga.
Västerås–Oskarshamn 3–0 (1–0, 1–0, 1–0)
Hockeyallsvenskan, ABB Arena Nord
Första perioden: 1–0 (12.02) Jimmie Jansson (Veikko Loimaranta, Konstantin Komarek).
Andra perioden: 2–0 (27.25) Oscar Lawner (Konstantin Komarek).
Tredje perioden: 3–0 (57.47) Carl Jakobsson (Patrick Guay).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Västerås: 5-0-0
Oskarshamn: 3-1-1
Nästa match:
Västerås: Kalmar HC, borta, 12 november
Oskarshamn: BIK Karlskoga, hemma, 12 november
