Tvingas sänka budgeten – med flera miljoner

Västerås säkrade sitt hockeyallsvenska kontrakt efter en 4–1 i kvalet mot Troja Ljungby. Nu avslöjar assisterande sportchef, Stefan Holmgren, att en tydlig förändring kommer att ske i klubbens spelar-budget.

– Den som tjänar bäst och sämst får inte vara så här stor, säger han till VLT.

Västerås spelarbudget kommer att minska kraftigt. Foto: Bildbyrån.

I väntan på att Västerås nya sportchef Peter Popovic ska tillträda är det Stefan Holmgren, assisterande sportchef, som gör det mesta av det dagliga arbetet. Nu, när detta pågår för fullt inför 2026/27 är Holmgren tydlig med en sak: Spelarbudgeten kommer att minska på grund av föreningens ekonomiska sits.

– Skillnaden mellan den som tjänar bäst och sämst får inte vara så här stor, jag vet själv att det skapar irritation i en grupp. Sen har spelarna noll ansvar för vilket kontrakt de har. De skriver på det bästa möjliga. Det är aldrig spelarnas fel vilken lön man har. Men det kan bli tokigt i en grupp. Vi behöver spelare som vill framåt, säger han i VLT:s podcast Nedsläpp VIK.

Att Västerås har dålig ekonomi är inget nytt för den kommande säsongen.

– Vi behöver vara noggrannare med vad vi gör. Förra året hade vi tolv spelare (på kontrakt) och inga pengar kvar. Vi måste vara mycket noggrannare med vad vi gör och tänka lite mer långsiktigt. Även om vi har pengar år ett så kan vi inte sitta på dyra kontrakt som vi inte kan lösa år tre-fyra. Vi måste vara smartare, säger den assisterande sportchefen i podcasten.

Avslöjar spelarbudgeten: ”Det måste bort”

Förra säsongen låg spelarbudgeten på cirka 16 miljoner kronor, i år landar budgeten på 10-11 miljoner kronor. Något Holmgren avslöjar.

– Vi behöver bygga upp ett rykte igen att Västerås IK, där vill man spela. Där har vi nog inte riktigt varit de senaste åren. Mer att här har man kunnat komma och tjäna lite pengar. Det måste bort. Jag tror att vi måste vara mycket mer noggranna i vår lönestruktur. Om vad man ska kunna tjäna i Västerås IK.

Det sportchefs-duon är på jakt efter är stabila centrar. På backsidan söker man efter spelare som kan starta igång spelet enkelt, för tillfället har Västerås fem backar på kontrakt.

Source: Västerås IK @ Elite Prospects