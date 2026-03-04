Smällen inför kvalet (?): Tvingas kliva av

Västerås kan få klara sig utan Max Karlsson i ett eventuellt kval. När samtliga poäng behövdes klev 20-åringen av skadad.

– Det är inga roliga bilder för Västerås, säger TV4:s kommentator i sändningen.

Max Karlsson hjälps av för Västerås. Foto: TV4 (skärmdump/montage).

Det var mot slutet av den första perioden i onsdagsmötet med Mora som olyckan var framme för Max Karlsson.

Den 20-årige forwarden tog sig ner bakom hemmalagets mål för att sätta press, men hamnade snabbt liggandes på isen. Domaren blåste av och efter lite vård tog sig Västerås-spelaren ut på båset – utan att lägga någon vikt på det högra benet. Detta efter en comeback vid föregående omgång.

– Han har väldigt ont ser det ut som. Fot eller ben ser det ut som. Det där ser inte roligt ut. Det är ingen jättefart, men något är det som tar skada. Han fastar lite med skridskon i sargen och knät blir böjt på ett lite onaturligt sätt. Det är inga roliga bilder för Västerås, säger TV4:s kommentator Andreas Hanson i sändningen.

Västerås hade innan detta släppt in 0–1, och klev in i paus i underläge.

På väg mot allsvenskt kval

Själva mötet i sig målades inför nedsläpp upp som avgörande för VIK:s säsong. Detta då man hade fem poäng upp till säker mark med två spelade matcher. Ett faktum som alltså gjorde att man behövde gå rent.

Medan Mora såg till att dessa två sista matcher inleddes med en uppförsbacke klev Vimmerby in med 1–1 i sin periodpaus. Detta i deras möte med Södertälje.

Troja-Ljungby är redan klara för kval, mot antingen Västerås eller Vimmerby.

Matchen pågår!

Source: Max Karlsson @ Elite Prospects