Ian Blomquist återvänder till Västerås på lån – efter en säsong i Norge. Det är på grund av sjukdom på Rasmus Korhonen som 22-åringen lånas in från Hockeyettan för att täcka upp på målvaktssidan.

– Vi vill rikta ett stort tack till Västervik som gjort detta lån möjligt, säger Niklas Johansson till klubbens hemsida.

Ian Blomquist återvänder till Västerås. Foto: Simon Hastegård/Bildbyrån.

Västerås förstemålvakt Rasmus Korhonen insjuknade innan matchen mot Almtuna i onsdags, då blev det 20-årige Benedikt Oschgan som fick chansen att vakta kassen. På bänken satt då Alvar Frölander från Västerås J20 som andremålvakt.

Nu plockar klubben in Ian Blomquist som back-up till Benedikt Oschgan inför kvällens match mot Nybro, då Korhonen fortfarande är sjuk. Blomquist lånas in på kort varsel från Hockeyettan-klubben Västervik.

– Rasmus Korhonen är sjuk och återhämtar sig fortfarande hemma i Västerås så då har vi valt att plocka in Ian som back up till Benedikt Oschgan under kvällens match. Vi vill rikta ett stort tack till Västervik som gjort detta lån möjligt, säger sportchef Niklas Johansson till klubbens hemsida.

Ian Blomquist spelade i Västerås under sina juniorår och har även gjort 31 matcher för A-laget i Hockeyallsvenskan. Säsongen 22/23 var han även med och spelade junior-VM för Sverige. Nu återförenas han med sin före detta lagkamrat Johan Gustafsson, som numera har en roll som assisterande tränare i klubben.

Även ett annat allsvenskt lag väljer att låna från Västervik. MoDo kommer nämligen plocka in Sebastian Andersson från klubben inför kvällens match efter att Adam Werner blivit krasslig.

Source: Ian Blomquist @ Elite Prospects