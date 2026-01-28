Västerås kris: Ny ekonomisk smäll

Under Västerås medlemsmöte redovisades en sammanställning av föreningens ekonomiska situation. Klubbens prognos för 2025/2026 visar ett underskott som landar på 4,5 miljoner kronor, skriver initierade VIK Fan Central.

Kris i Västerås ekonomi

Foto: Emma Wallskog / Bildbyrån

Just nu ser Västerås ut att hamna på ett underskott runt 4,5 miljoner kronor. Om laget hamnar i ett kval kommer det att bidra positivt till föreningens ekonomiska situation, med tanke på att Västerås isåfall kommer att spela 2-4 matcher på hemmaplan. Det skulle påverka ekonomin bra om laget håller sig kvar i den hockeyallsvenska ligan.

Det är inte bara årets ekonomi som går mot förlust, utan de tre föregående säsongerna visar också negativa utfall, rapporterar VIK Fan Central.

2022/2023: – 2,42 mkr

2023/2024: – 1,72 mkr

2024/2025: – 2,35 mkr

Åtgärder föreningen tar

Föreningen har genomfört en effektivisering av personalresurser på kontoret, sett över kostnaderna för boende, bilar, utrustning och material samt gjort prisjusteringar och ökat fokus på lönsamhet i marknadsarbetet.

För att ha råd med att finansiera spelare genomfördes spelarinsamlingar, vilket gjorde att en del av potten användes för att värva Birgersson och Svrcek. Den andra delen av insamlingen är till för att stärka laget inför säsongsavslutningen, där klubben redan nu tagit in målvakten Oliver Håkansson.

Västerås är placerade näst sist, det vill säga under kvalstrecket. Nu återstår det elva grundseriematcher där klubben har två poäng upp till säker mark.

Source: HOCKEYALLSVENSKAN League Page @ Elite Prospects