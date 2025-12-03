Västerås förlorar med 5-2 borta mot Björklöven trots en stark insats.

Efteråt var det rejält irriterat i VIK – över en missad offside som ledde till ett mål för Björklöven.

– Det finns väldigt mycket att säga om domarna, säger tränaren Peter Andersson.

– Vi får lägga oss platt på den, det ska såklart blåsas av där, säger domaren Stefan Leijonklo.

Peter Andersson och Västerås var ilskna efter Björklövens offside-mål. Foto: Tobias Sterner/Bildbyrån & TV4/Skärmdump

Västerås stod för en stark bortamatch mot seriesuveränen Björklöven. Men trots det räckte det inte till poäng för VIK utan i stället åkte laget på sin femte raka förlust i HockeyAllsvenskan.

Det var jämnt och stod 2-2 inför tredje perioden men där kunde ”Löven” sedan sticka iväg och vinna matchen med 5-2. Ungdomskedjan med Bruno Osmanis, Gustaf Kangas och Philip Hemmyr låg bakom det mesta i segern och stod för varsitt mål för Björklöven.

Men det var Philip Hemmyrs 4-2-mål som kom att hamna i blickfånget. Många trodde nämligen att det skulle blåsas av för offside, till och med målskytten själv var förvånad över att spelet gick vidare.

– Jag trodde att det var offside så jag slutade spela helt. Sedan kom pucken och då sköt jag bara in den, säger Hemmyr till TV4 efter matchen.

Västerås rasar mot offside-målet: ”Solklart”

Västerås lyckas få ut pucken ur zonen innan en Björklöven-spelare slår in den igen, precis efter att den har passerat linjen. Linjedomaren uppfattar att pucken går på fel sida linjen och höjer armen för en avvaktande offside. Sedan åker Bruno Osmanis efter pucken och touchar även pucken i en närkamp med en Västerås-spelare. Spelet får dock fortgå vilket leder till att Philip Hemmyr bryter en VIK-passning och kan skjuta in 4-2.

Det var rejält irriterat i Västerås som menade att domarna borde ha blåst av när Osmanis rörde vid pucken samtidigt som det var avvaktande offside. Efter målet snackade VIK till sig en utvisning för ”abuse of officials”. Efteråt vädrade tränaren Peter Andersson också sitt missnöje över situationen.

– Pucken är solklart ute. Det är avvaktande offside. Där borde de blåsa. Det är bättre att domarna kommer ut och förklarar. Tyvärr tycker jag att de… Jag ska hålla mig den här gången. Det finns väldigt mycket att säga om dem tycker jag, men jag får bita ihop, säger Andersson.

Domaren svarar: ”Olycklig situation”

Huvuddomaren Stefan Leijonklo kom sedan även ut och för TV4 svarade han hur domarna såg på situationen. Kort och gott missade domarna att Osmanis rörde vid pucken och egentligen skulle spelet ha blivit avblåst och målet skulle inte ha godkänts.

– Vi har kikat på den och det blir en olycklig situation. Bedömningen från linjedomarna är att han inte vidrör pucken. Sedan ser vi såklart att han gör det och det ska ju blåsas av för offside. Vi får lägga oss platt på den. Vi har kollat på den och får lägga oss platt på den, det ska såklart blåsas av där, säger domare Leijonklo.

Björklöven vann matchen med 5-2.

Björklöven – Västerås 5–2 (1-1,1-1,3-0)

Björklöven: Axel Ottosson 2, Gustaf Kangas, Bruno Osmanis, Philip Hemmyr.

Västerås: Karl Annborn, Oskar Kvist.

Source: HOCKEYALLSVENSKAN League Page @ Elite Prospects