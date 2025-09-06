Har fått pengar till värvningar: ”Fått ett litet tillskott”

Västerås är alltjämt på jakt efter att förstärka truppen inför säsongen.

Nu har sportchefen Niklas Johansson fått pengar att värva för.

– Jag har faktiskt fått ett litet tillskott från styrelsen, så vi får se vad vi kan hitta, säger han till VLT.

Niklas Johansson har fått pengar för att kunna förstärka Västerås trupp.

Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån & Emma Wallskog/Bildbyrån

Västerås har i skrivande stund 19 utespelare i truppen inför den kommande säsongen i Hockeyallsvenskan. Med mindre än två veckor kvar till premiären är klubben alltjämt på jakt efter förstärkning – och nu har man fått pengar att värva för.

– Jag har faktiskt fått ett litet tillskott från styrelsen, så vi får se vad vi kan hitta. Men, som jag sagt, det växer inte på träd den kalibern vi vill ha. Och sen ska vår ekonomi räcka också. Vi får hitta balansen där, vad vi kan hitta, säger sportchefen Niklas Johansson till VLT.

”Det är där det största problemet är”

Johansson berättar att han vill ha in spelare som kan ta plats högt upp i hierarkin och hjälpa till med produktionen – något som inte är helt lätt den här tiden på året.

– Vi har en önskan att kanske kunna få in ett par spelare till i laget, det är ingenting jag hymlar om heller. Sen gäller det att få ihop allting. Det är där det största problemet är, och tillgången på den typen av spelare vi vill ha nu den här tiden på året. Det är tuffare, inte som att leta en spelare i mars, säger Johansson.

Västerås har inför säsongen värvat fem nya spelare i form av samt lånat in två spelare från SHL i form av Hugo Lejon (Brynäs) och Svante Sjödin (Örebro). Totalt har laget två målvakter, sju backar och tolv forwards i sin trupp inför den stundande allsvenska säsongen.

Västerås spelar allsvensk premiär mot AIK den 19 september.