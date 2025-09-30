Efter fyra raka förluster i inledningen på den Hockeyallsvenska säsongen agerar Västerås. 24-åriga Oscar Lawner ansluter till truppen omgående, efter uppbrottet med Linköping.

– Vi hoppas att han kommer att ta nästa kliv i sin utveckling hos oss, säger sportchef Niklas Johansson till klubbens hemsida.

Oscar Lawner går till krisande Västerås. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån.

Västerås har inte fått en optimal start på den Hockeyallsvenska säsongen, med fyra nollpoängare på de inledande fyra matcherna ligger de i botten av tabellen.

Att laget varit på jakt efter ytterligare värvningar var tydligt redan innan säsongsstarten, då sportchef Niklas Johansson fått ett tillskott på två miljoner kronor för spetsvärvningar. Nu har den första värvningen landat i Västerås.

Det rör sig om den 24-årige forwarden Oscar Lawner, som ansluter efter uppbrottet med Linköping.

– Oscar har haft en undanskymd roll i SHL där han bidragit med sin starka skridskoåkning och hårda jobb. Det finns mer offensiv att hämta ur Oscar och vi hoppas att han kommer att ta nästa kliv i sin utveckling hos oss, säger sportchef Niklas Johansson.

Bänkad i krislaget

Lawner värvades till Linköping från SHL-konkurrenten Färjestad inför fjolårssäsongen. På 36 matcher med Linköping noterades forwarden enbart för en poäng (1+0), och under den här säsongen har 24-åringen varit i frysboxen majoriteten av matcherna.

Forwarden har gjort 225 matcher i SHL och stått för 36 poäng (17+19), Lawner gjorde också ett inhopp i Karlskoga under säsongen 21/22 och levererade då fyra poäng (4+0) på sju matcher.

Source: Oscar Lawner @ Elite Prospects