HV71-lånet sänkte Södertälje

Seger för Västerås med 2–1 mot SSK

Karl Annborn avgjorde för Västerås

Andra raka förlusten för SSK

Tre raka segrar hade Västerås mot just SSK i hockeyallsvenskan inför måndagens match. Och på måndagen segrade Västerås på nytt – den här gången med 2–1 (0–0, 1–0, 1–1) hemma i ABB Arena Nord.

Västerås–SSK – mål för mål

Den första perioden slutade mållös.

Det var först 14.54 in i andra perioden som Västerås tog ledningen genom Victor Pantzare assisterad av Olle Norberg.

12.52 in i tredje perioden slog Filip Engarås till framspelad av Patrik Zackrisson och Sebastian Dyk och kvitterade.

15.25 in i perioden fick Karl Annborn utdelning på pass av Patrick Guay och avgjorde matchen. 2–1-målet blev matchens sista.

Onsdag 7 januari 19.00 möter Västerås Troja-Ljungby hemma i ABB Arena Nord medan SSK spelar hemma mot Björklöven.

Västerås–SSK 2–1 (0–0, 1–0, 1–1)

Hockeyallsvenskan, ABB Arena Nord

Andra perioden: 1–0 (34.54) Victor Pantzare (Olle Norberg).

Tredje perioden: 1–1 (52.52) Filip Engarås (Patrik Zackrisson, Sebastian Dyk), 2–1 (55.25) Karl Annborn (Patrick Guay).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Västerås: 2-0-3

SSK: 2-1-2

Nästa match:

Västerås: IF Troja-Ljungby, hemma, 7 januari 19.00

SSK: IF Björklöven, hemma, 7 januari 19.00