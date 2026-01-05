HV71-lånet sänkte Södertälje
Tre raka segrar hade Västerås mot just SSK i hockeyallsvenskan inför måndagens match. Och på måndagen segrade Västerås på nytt – den här gången med 2–1 (0–0, 1–0, 1–1) hemma i ABB Arena Nord.
Västerås–SSK – mål för mål
Den första perioden slutade mållös.
Det var först 14.54 in i andra perioden som Västerås tog ledningen genom Victor Pantzare assisterad av Olle Norberg.
12.52 in i tredje perioden slog Filip Engarås till framspelad av Patrik Zackrisson och Sebastian Dyk och kvitterade.
15.25 in i perioden fick Karl Annborn utdelning på pass av Patrick Guay och avgjorde matchen. 2–1-målet blev matchens sista.
Onsdag 7 januari 19.00 möter Västerås Troja-Ljungby hemma i ABB Arena Nord medan SSK spelar hemma mot Björklöven.
Västerås–SSK 2–1 (0–0, 1–0, 1–1)
Hockeyallsvenskan, ABB Arena Nord
Andra perioden: 1–0 (34.54) Victor Pantzare (Olle Norberg).
Tredje perioden: 1–1 (52.52) Filip Engarås (Patrik Zackrisson, Sebastian Dyk), 2–1 (55.25) Karl Annborn (Patrick Guay).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Västerås: 2-0-3
SSK: 2-1-2
Nästa match:
Västerås: IF Troja-Ljungby, hemma, 7 januari 19.00
SSK: IF Björklöven, hemma, 7 januari 19.00
