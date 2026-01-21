Västerås-seger med 4–3 mot SSK

Carl Jakobsson avgjorde för Västerås

Västerås nionde seger

SSK har varit lite av ett drömmotstånd för Västerås. På onsdagen tog Västerås ännu en seger borta mot SSK. Matchen i hockeyallsvenskan slutade 4–3 (2–0, 0–1, 2–2). Det var Västerås femte raka seger mot just SSK.

Det betyder att Västerås äntligen bröt sin förlustsvit, som stannade på fem förluster i rad.

SSK–Västerås – mål för mål

Gästande Västerås började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 3.38 slog Malte Sjögren till assisterad av Anton Mylläri och Oscar Lawner. Laget gjorde också 0–2 i slutsekunderna av första perioden när Oscar Lawner hittade rätt med assist av Veikko Loimaranta och Jimmie Jansson.

Efter 9.10 i andra perioden nätade Daniel Norbe på pass av Teemu Väyrynen och Patrik Zackrisson och reducerade åt SSK.

SSK kvitterade också till 2–2 genom Hampus Harlestam i tredje perioden.

Västerås gjorde dock två snabba mål i tredje perioden och gick från 2–2 till 2–4, målen av Max Karlsson och Carl Jakobsson, vilket avgjorde matchen.

SSK reducerade dock till 3–4 genom William Eriksson när bara 0 minuter återstod att spela och gjorde matchen spännande in i slutet.

Västerås Oscar Lawner stod för tre poäng, varav ett mål.

Västerås nya tabellposition är 13:e plats medan SSK är på åttonde plats.

SSK tar sig an Modo Hockey i nästa match borta fredag 23 januari 18.00. Västerås möter samma dag 19.00 Östersunds IK hemma.

SSK–Västerås 3–4 (0–2, 1–0, 2–2)

Hockeyallsvenskan, Scaniarinken

Första perioden: 0–1 (3.38) Malte Sjögren (Anton Mylläri, Oscar Lawner), 0–2 (19.57) Oscar Lawner (Veikko Loimaranta, Jimmie Jansson).

Andra perioden: 1–2 (29.10) Daniel Norbe (Teemu Väyrynen, Patrik Zackrisson).

Tredje perioden: 2–2 (46.34) Hampus Harlestam (William Eriksson), 2–3 (52.58) Max Karlsson (Oscar Birgersson, Patrick Guay), 2–4 (55.18) Carl Jakobsson (Oscar Lawner, Kim Rosdahl), 3–4 (60.00) William Eriksson (Jonas Ahnelöv).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SSK: 3-1-1

Västerås: 1-2-2

Nästa match:

SSK: Modo Hockey, borta, 23 januari 18.00

Västerås: Östersunds IK, hemma, 23 januari 19.00