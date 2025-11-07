Luleå-produkten får lämna VIK: ”Kommit överens”

Han har varit utanför laget vid de tre senaste matcherna. Nu meddelar Västerås att man väljer att bryta avtalet med 21-årige Joel Kant.

– Vi kan inte erbjuda den istid som han önskar, säger sportchef Niklas Johansson i ett pressmeddelande.

Joel Kant är fostrad i Luleå Hockey. Foto: Bildbyrån (montage).

När Joel Kant kom till Västerås var han den lovande Luleå-produkten som hade gjort succé vid sina inhopp både i Hockeyettan och Hockeyallsvenskan. Nu, 16 matcher in på sin andra säsong i klubben, är det dags för en ny klubb.



Efter att den 21-årige centern hamnat utanför laget i tre raka matcher meddelar nu VIK att parterna gått skilda vägar.



– Vi har tillsammans med Joel kommit överens om att bryta avtalet eftersom vi inte kan erbjuda den istid som han önskar. Vi vill passa på att tacka Joel för hans tid i klubben och önskar honom lycka till framöver, berättar sportchef Niklas Johansson i ett pressmeddelande under fredagen.

Var på väg mot genombrott – på lån från Luleå

Joel Kant har Luleå som moderklubb, och slog sig där fram till chanser i både SHL och Juniorkronorna. 2023/24 såg ett genombrott ut att vara på gång då sju poäng på elva matcher i Piteå HC följdes av åtta poäng på elva i Hockeyallsvenskan och Västervik.



Det första året i Västerås blev det endast ett mål och fem assist. 2025/26 har Kant noterats för två assist.