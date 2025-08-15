Bekräftar: Bryter med backen

I går berättade Albert Lyckåsen att han tvingas bort från Västerås.

I dag bekräftar klubben att backen lämnar.

Albert Lyckåsen.

Foto: Simon Hastegård/Bildbyrån

Via sin hemsida meddelar Västerås att backen Albert Lyckåsen lämnar klubben med ett år kvar på kontraktet.

– Vi har av olika anledningar bestämt oss för att avsluta samarbetet med Albert Lyckåsen. Under våren meddelade vi Albert att han var fri att söka sig till en ny klubb då han inte fanns med i planerna för årets lagbygge. Nu har vi nått en uppgörelse som innebär att han lämnar Västerås IK. Vi vill tacka Albert för hans tid i klubben och önskar honom lycka till framöver, säger sportchefen Niklas Johansson till sajten.

Har riktat kritik mot klubben

Lyckåsen bekräftade själv i en intervju med VLT under gårdagen att han tvingats bort från klubben – samtidigt som han riktade kritik mot klubbens hantering av fallet.

– Jag tror inte att det är någon hemlighet att saker till och från inte har skötts så proffsigt, sade han till tidningen.

Den 24-årige backen, som värvades in till Västerås från BIK Karlskoga inför förra säsongen, drogs med skadebekymmer under fjolårssäsongen och avbröt förra säsongen i februari för att genomgå en operation. Totalt blev det 41 matcher och 15 poäng (5+10) för den juniorlandslagsmeriterade backen.