Östersunds IK har fått en fin start på säsongen och förstärker nu truppen ytterligare. Klubben värvar Nybros tidigare poängkung Eero Savilahti som kommer att spela med laget säsongen ut.

– Förhoppningsvis får vi en bra vinter tillsammans, säger 33-åringen till klubbens hemsida.

Eero Savilahti i Nybro. Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån.

Östersunds IK har inte gjort särskilt mycket ljud av sig den här säsongen – utan har sakta men säkert tagit sig upp på en sjundeplats i den Hockeyallsvenska tabellen. Nu står det klart att laget förstärker truppen ytterligare. Den 33-årige forwarden Eero Savilahti ansluter på ett avtal som sträcker sig över resten av säsongen.

– Eero kommer att bidra med viktig rutin och erfarenhet till laget. Han är en stark spelare med puck och bra i närkampsspelet, han kan också bidra med offensiv kraft i form av mål och assist, säger sportchef Rasmus Aro.

Den finske forwarden var med och spelade upp Nybro Vikings till Hockeyallsvenskan och var också en av deras bästa spelare under deras första säsong i andraligan. Då noterades han för 42 poäng (19+23) på 45 matcher.

Savilahti inledde fjolårssäsongen i Oskarshamn men lämnade för Nybro efter 18 matcher. Totalt har forwarden noterats för 63 poäng (28+35) på 91 matcher i Hockeyallsvenskan.

– Jag är glad över att få chansen att spela för ÖIK. Jag har spelat i Östersund några gånger tidigare och tycker om staden, förhoppningsvis får vi en bra vinter tillsammans, säger Eero Savilahti.

Source: Eero Savilahti @ Elite Prospects