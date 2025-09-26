Vann toppmötet efter hattrick: ”Det var ett tag sedan”

Björklöven tog tre poäng hemma mot Södertälje på fredagen.

Mycket tack vare Liam Dower-Nilsson.

Forwardens hattrick såg till att fastställa slutresultatet 4–1.

Liam Dower-Nilsson gjorde hattrick mot Södertälje. Foto: Bildbyrån

Björklöven gick in direkt i fredagsmatchen mot Södertälje på fredagen med ett högt tempo och en hård press, och den såg långsamt ut att smula sönder Södertälje. Då lyckades William Wiå från ingenstans göra 0–1. Resten av matchen var mer jämn – men i de avgörande lägena var hemmalaget mycket vassare.

Björklöven såg till att göra fyra mål och vinna på fredagen. Detta mycket tack vare ett hattrick ifrån Liam Dower-Nilsson. 22-åringen möttes efter sin imponerande notering av inkastade kepsar, något som är kotym efter ett hattrick.

– Det var ett tag sedan så det var kul. Det var några stycken och Gustav (Possler) slängde in hatten såg jag, säger han till TV4 innan han avbryts av reportern Kajsa Kalméus.

– Nej, det var faktiskt Fredrik Forsberg som kastade ni den där, bryter hon in.

– Forsberg är bra på sånt där, konstaterar Dower-Nilsson sedan.

Men det var inte bara Dower-Nilsson som låg bakom segern. Även Oscar Tellström som lyckades göra fyra assist, det vill säga att han låg bakom samtliga mål under kvällen.

Efter två omgångar har forwarden gjort 4+1 poäng och spås en lysande framtid. Björklöven har tagit åtta poäng på tre matcher och redan imorgon reser laget till Östersund.