Valdemar Johansson har ryktats vara aktuell för en återkomst till AIK.

Men nu står det klart att forwarden nobbar AIK – och i stället förlänger med Kalmar.

– Det var ett självklart val för mig, säger 22-åringen på klubbens hemsida.

Valdemar Johansson väljer bort AIK för att i stället stanna i Kalmar. Foto: Aron Broman/Bildbyrån (Montage)

Det var i oktober som Hockeynews rapporterade att Kalmars succéforward Valdemar Johansson ”låg i intensiva förhandlingar” om en återkomst till AIK. Enligt sajten skulle övergången redan då vara ”så gott som klar” inför nästa säsong.

Men det blir ingen återkomst till ”Gnaget” för 22-åringen.

På julafton meddelar Kalmar nämligen att de har kommit överens om ett nytt tvåårskontrakt med Valdemar Johansson. Han förlänger därmed för att stanna i Småland fram till 2028.

– Grymt kul att få skriva två nya år med KHC! Allting har vart otroligt bra den tiden jag har vart här, allt från staden, fansen och ishockeyn. Tycker de är ett väldigt bra ställe att utvecklas på och tycker Kalmar som förening har något spännande på gång, så det var ett självklart val för mig, säger Johansson på klubbens hemsida.

Valdemar Johansson stannar i Kalmar

Valdemar Johansson kom till Kalmar från Almtuna 2024. I fjol stod han för nio mål och 21 poäng på 48 matcher under sin första säsong i KHC-tröjan. Den här säsongen har han däremot förbättrat sig till åtta mål och 18 poäng på 22 matcher. 22-åringen har därmed varit en av Kalmars främsta offensiva spelare.

– ”Valle” har haft en fin utveckling under sina två säsonger i KHC och tagit stora steg. Vi är säkra på att det finns mer att hämta här och är glada att Valle väljer att stanna hos oss, säger Kalmars sportchef Daniel Stolt.

Som junior spelade Valdemar Johansson i AIK och han gjorde fem mål på 18 matcher i HockeyAllsvenskan. Men efter att han inte tagit plats i A-laget till säsongen 2022/23 valde han att lämna för spel i moderklubben Almtuna. Där sköt han sedan 14 mål på 42 matcher och vann skytteligan för juniorer i HockeyAllsvenskan. Totalt har Johansson stått för 77 poäng på 174 allsvenska matcher med AIK, Almtuna och Kalmar i sin unga karriär.

