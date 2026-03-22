Uppgifter: Klar för toppkonkurrent – mitt i slutspelet

Wilhelm Westlund, 31, var nödlösningen som lyckades otroligt väl för Kalmar under säsongen.

Men nu står det klart att han flyttar tillbaka till BIK Karlskoga, där han spenderat fem år, enligt Expressens uppgifter.

Wilhelm Westlund i Kalmar ser ut att byta lag. Foto: Suvad Mrkonjic / Bildbyrån

Efter fem säsonger i Karlskoga mellan 2019 och 2024 blev det en flytt till Tjeckien och HC Poruba för Wilhelm Westlund. Bara ett år senare kom han in mitt i en pågående backkris på försäsongen i Kalmar och blev en nödlösning.

Men det har varit en lösning som fallit väldigt väl ut. På 51 matcher i grundserien gjorde han 20 poäng och hade en plus/minus statistik som stack ut på +23. Under slutspelet har han hittills bidragit med ett mål och en assist i båda Kalmars två segrar på fyra matcher hittills mot Södertälje SK.

Enligt Expressen är han nu klar för en återkomst till Karlskoga, mitt i slutspelet.

– Jag har ingenting att kommentera, säger han till tidningen.

Totalt har 31-åringen spelat 487 hockeyallsvenska matcher och stått för 173 poäng.