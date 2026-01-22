Uppgifter: TV-intäkterna kan halveras – de gör upp

Hockeyallsvenskan och dess klubbar kan stå inför en rejäl ekonomisk smäll. Enligt Expressen kan nästa TV-avtal innebära att intäkterna halveras.

Hockeyallsvenskans VD Gabriel Monidelle kommenterar inte TV-intäkerna. Foto: Bildbyrån (montage).

Till våren går det nuvarande avtalet med TV4 ut för Hockeyallsvenskan. Men trots flera månaders förhandlingar har ännu inget besked kommit. Det hela skapar oro och ställer till det för klubbarna. Inte minst med tanke på att intäkterna riskerar att halveras när rättigheterna delas ut på nytt.

Expressen är de som kommer med dessa uppgifter under torsdagen. Samtidigt pekar man ut TV4, Viaplay och HBO Max som aktörerna som gör upp om sändningarna av ligan.

– Jag har inga kommentarer till några eventuella pågående förhandlingar, svarar hockeyallsvenskans VD Gabriel Monidelle.

Oro för sportcheferna: ”Drabbar allihop”

Det nuvarande avtalet med TV4 ska vara värt 100 miljoner kronor per säsong. Det bud Sportbladet tidigare rapporterat om från kanalen ligger på endast 50 miljoner. Enligt Expressen är det där, och upp mot 65 som diskussionerna ligger kring även med de andra.

Samtidigt som sportchefer bygger sina trupper till nästa säsong skapar detta en stor ovisshet.

– Det rör om det för hela hockey-Sverige så klart. Budgeten sätts nu för nästa år och ska det minska med flera miljoner så drabbar det allihop, säger MoDos Henrik Gradin till Expressen.

