SHL-backen lånas ut till Hockeyallsvenskan

Östersund väljer att förstärka truppen innan deadline.

Skellefteåbacken Rasmus Bergqvist ansluter till ÖIK på lån.

Rasmus Bergqvist väntas ansluta till Östersund

Foto: Christian Örnberg / Bildbyrån

Med ett fåtal dagar kvar innan transferfönstret stänger förstärker Östersund sin backsida inför resten av säsongen. Skellefteå lånar ut Rasmus Bergqvist till den hockeyallsvenska klubben, enligt låneavtalet kommer Bergqvist att spela med Östersund tills vidare.

På sina 37 spelade omgångar i SHL har Bergqvist noterats för fyra poäng (0+4). Backen har även gjort två matcher med Skellefteås U20 lag där han gjort tre poäng (2+1).

– Jag är väldigt glad att vi får möjlighet att låna in Rasmus. Det är en solid tvåvägsback som kommer göra oss bättre. Vi är tacksamma för en god dialog med Skellefteå, säger sportchefen Rasmus Aro.

Skellefteåbacken lånas ut till Östersund under avslutningen av säsongen där han kommer att få möjlighet till mer speltid. Östersund kämpar för att knipa en slutspelsplats och stärker nu upp på backsidan.

Samtidigt bekräftar ÖIK också att laget får tillbaka Oskar Wahlberg från Frölunda. Han lånas återigen ut till Östersund efter att ha blivit återkallad av Frölunda.

Source: Rasmus Bergqvist @ Elite Prospects