Uppgifter: Nordamerikanen aktuell för Kalmar

24-årige Reece Vitelli kan vara på väg till Sverige. Enligt Barometern för forwarden diskussioner med hockeyallsvenska Kalmar.

Kalmar HC 2026/27 börjar ta form efter att både Valdemar Vesterlund och Hampus Plato presenterats. Nu kommer också uppgifter om ytterligare en aktuell forward. Det handlar om Reece Vitelli.

Det är Barometern som uppger att det förs diskussioner med den 24-årige nordamerikanen, men ingen kommentar lämnas av sportchef Daniel Stolt.

Reece Vitelli, från Winnipeg, Kanada, kommer senast från en säsong med spel i både AHL och ECHL. Via WHL tog han sig i ung ålder in i den amerikanska ligorna, och där har han blivit kvar, utan att riktigt kunna etablera sig i lag som Tucson Roadrunners och Manitoba Moose. Det var i de sistnämnda, farmarlaget till Winnipeg Jets, som han spelade tolv matcher under 2025/26. Utöver detta representerade han Savannah Ghost Pirates. Där blev det 27 poäng (10+17) på 38 grundseriematcher.

Det återstår att se huruvida Reece Vitelli blir klar för Kalmar eller inte.

