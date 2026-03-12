Uppgifter: Poängkungen bryter kontraktet

Det ser ut som att den finske 33-åringen gjort sitt i sin nuvarande klubb. Enligt uppgifter till Barometern kommer Teemu Lepaus att bryta sitt tvåårskontrakt och lämna IK Oskarshamn i förtid.

Teemu Lepaus ser ut att göra sin sista säsong med IK Oskarshamn. Foto: Suvad Mrkonjic / Bildbyrån

Han leder IK Oskarshamns interna poängliga och är noterad på en fjärdeplats i hela Hockeyallsvenskan. Nu ser denna fina grundseriesäsong ut att bli första, och sista i klubben för Teemu Lepaus, enligt Barometern.

Det hela kommer dagen efter avancemanget mot Almtuna, men följs också av ett nekande från sportchef Arsi Piispanen.

– Nej, han har tvåårskontrakt. De uppgifterna vet jag inte var du har fått ifrån, svarar Piispanen tidningen.

Även forwarden själv kommenterar uppgifterna.

– Jag har avtal över nästa säsong, säger Teemu Lepaus till Barometern.

Hittills har det blivit 51 poäng (15+26) för poängkungen. Nu väntar en kvartsfinalserie där IK Oskarshamn möter serieledande Björklöven. Den första matchen spelas på söndag den 15/3 kl 15:00

Source: Teemu Lepaus @ Elite Prospects