I onsdags gjorde Melvin Wersäll sin sista match i Almtunatröjan, enligt Barometerns uppgifter är han klar för konkurrenten Nybro Vikings till säsongen 2026/2027.

Melvin Wersäll ser ut att lämna Almtuna för Nybro.

Foto: Jonas Forsberg / Bildbyrån

21-åringen anslöt till Almtuna inför säsongen 2025/2026. Han har gjort 24 poäng (10+14) på 52 omgångar. I onsdags stod det klart att Almtuna har gjort sitt för säsongen efter två raka förluster mot IK Oskarshamn i åttondelsfinalerna, även Wersäll ser ut att ha gjort sitt i klubben.

Forwardens nya destination ser ut att bli hos konkurrenten, Nybro Vikings. Enligt Barometerns uppgifter ska Wersäll och hans nya klubb vara muntligt överens. Parterna väntas skriva ett kontrakt inom en snar framtid. I sådana fall kommer 21-åringen att bli lagets sjunde kontrakterade forward över nästa säsong.

Anfallaren betraktades som en stor talang redan under sina yngre år och har representerat junorlandslagen. Han har varit med och vunnit dubbla JSM-guld med Djurgården. Dessutom var han också med under fjolårets säsong när Djurgården tog steget upp till SHL, då stod han för fyra poäng (2+2) på 13 matcher.

Nu ser karriären alltså ut att fortsätta i Nybro Vikings. Där han kommer bli en del av lagets forwardsuppsättning inför nästa säsong, enligt uppgifterna.

