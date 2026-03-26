Uppgifter: Kan göra rockad – här är MoDos förstaval

Fredrik Andersson och MoDo är mitt inne i en strulig kvartsfinalsserie.

Till nästa år lär ”Freddan” bytas ut – och Expressen rapporterar att förstavalet i så fall är Mikael Karlberg.

Kan Mikael Karlberg bli MoDos nästa tränarval? Foto: Bildbyrån

Mikael Karlberg kan få chansen på riktigt som huvudtränare. Efter sex säsonger som assisterande tränare på seniornivå, åtnjuter han nu intresse från en av svensk hockeys allra mest klassiska klubbar – i form av MoDo Hockey. Det uppger Expressen på torsdagen.

MoDo, som just nu är inne i en tuff kvartsfinalsserie mot AIK, sparkade Mattias Karlin tidigare under säsongen.

Kommer från kaotisk säsong i FBK

Fredrik ”Freddan” Andersson tog över huvudansvaret, men ser nu inte ut att bli kvar. På torsdagen spelar man match sex i kvartsfinalsserien mot AIK, vid förlust har man tappat 3–0 överläge i matcher till 3–3. Då får man spela en helt avgörande match i Örnsköldsvik på lördag.

I stället för att ”Freddan” ska bli kvar – kan den tidigare Leksands-coachen, som under säsongen jobbat för Färjestad, ta den rollen.

Under säsongen som gått har Mikael Karlberg varit med i ett Färjestad som gått igenom något av ett kaotiskt år. Jörgen Jönsson fick gå efter en tids dåliga resultat och in kom i stället Cam Abbott.

Säsongen har till slut vänt uppåt och i kvartsfinalsserien mot Rögle leder man med 1–0 i matcher, där den andra matchen spelas senare på torsdagen i Ängelholm.