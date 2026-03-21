Uppgifter: Stjärnan utsatt för hot

Slutspelsmötet mellan Kalmar och Södertälje har rört upp många känslor. Nu uppger Expressen att George Diaco blivit hotad under kvartsfinalserien.

– Det skalas ner till familjer som inte heller mår bra. Det är helt oacceptabelt, svarar Hockeyallsvenskans sportchef Erik Ryman tidningen.

George Diaco har blivit hotad under slutspelsserien mellan Kalmar och Södertälje. Foto: Bildbyrån (montage).

Det var i det andra kvartsfinalmötet med Södertälje som Kalmars George Diaco hamnade i fokus. Detta då han firat sitt mål mot motståndarnas fans för att elda upp stämningen i serien ännu mer. Idag, när Södertälje utjämnade till 2–2 i matcher möttes han av en banderoll från SSK-fansen med orden ”Fuck you Diaco”.

Men ilskan mot center-stjärnan har inte tagit slut där.

Efter 2–1-matchen uppger Expressen att kanadensaren blivit hotad under de senaste dagarna. Något som tvingat klubben, ligan och förbundet att agera. ”Oroligheter kring spelarbussen” och ”poliseskort från arenan” är ett par av sakerna man skriver om, men det är specifika hot och anonyma samtal som har skapat denna situation.

– Det har skett saker mot några av spelarna. Det har varit via telefon, svarar Hockeyallsvenskans sportchef Erik Ryman tidningen.

– Det här har lämnats vidare till säkerhetsavdelningen på förbundet som samarbetar med klubbarna, men det är svårt att hitta dem, fortsätter han.

SSK-fans försökte storma pub: ”30-40 man”

Redan efter första kvartsfinalmötet blev det rejält med frustration i båda läger. Detta då Kalmars Carl-Johan Lerby fått matchstraff, men inte anmälts i efterhand. SSK:s sportchef Emil Georgsson lyfte detta, och därefter gick Kalmars tränare Viktor Tuurala till attack.

– Jag blir upprörd över ett sådant ledarskap som Emil Georgsson håller på med, sa Tuurala till TV4.

Inför lördagsmatchen trappades det hela upp ytterligare, men då från supporterhåll. Fyrverkerier avfyrades utanför Kalmars hotell natten innan nedsläpp, och sedan försökte även SSK-fans storma en pub med motståndarfans inför nedsläpp.

– Det kom 30-40 man rusandes. Jag blev rädd, säger ensupportrarna på plats till Expressen.