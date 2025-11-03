Enligt uppgifter till Expressen ska AIK ha gjort klart med den rutinerade målvakten Jonas Gunnarsson. AIK:s ordinarie målvakt Victor Brattström är skadad och Gunnarsson kommer in som en rutinerad ersättare.

Jonas Gunnarsson i HV71. Foto: Axel Boberg/Bildbyrån.

Victor Brattström är skadad och 18-årige Leon Contreras har fått vakta kassen för AIK den senaste tiden.

Men nu uppges klubben ha gjort klart med en förstärkning på målvaktssidan. Enligt uppgifter till Expressen ska 33-årige Jonas Gunnarsson vara på väg till den Hockeyallsvenska klubben, värvningen förväntas presenteras inom kort.

Gunnarsson kommer närmast från spel i den österrikiska högstaligan med Graz, där han noterats för en räddningsprocent på 90,9 över 37 spelade matcher. Burväktaren har också mängder med erfarenhet från svensk hockey – under sina elva säsonger i SHL noterades han för en räddningsprocent på 90,7.

33-åringen har också stått för en räddningsprocent på 90,1 över 84 matcher i Hockeyallsvenskan.

Source: Jonas Gunnarsson @ Elite Prospects