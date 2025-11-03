Prenumerera

Logga in

Uppgifter: Rutinerad målvakt klar för AIK

Author image
Lucas Thybeck Söderberg
Praktikant

Följ HockeySverige på

Google news

Enligt uppgifter till Expressen ska AIK ha gjort klart med den rutinerade målvakten Jonas Gunnarsson. AIK:s ordinarie målvakt Victor Brattström är skadad och Gunnarsson kommer in som en rutinerad ersättare.

Jonas Gunnarsson i HV71. Foto: Axel Boberg/Bildbyrån.

Victor Brattström är skadad och 18-årige Leon Contreras har fått vakta kassen för AIK den senaste tiden.

Men nu uppges klubben ha gjort klart med en förstärkning på målvaktssidan. Enligt uppgifter till Expressen ska 33-årige Jonas Gunnarsson vara på väg till den Hockeyallsvenska klubben, värvningen förväntas presenteras inom kort.

Gunnarsson kommer närmast från spel i den österrikiska högstaligan med Graz, där han noterats för en räddningsprocent på 90,9 över 37 spelade matcher. Burväktaren har också mängder med erfarenhet från svensk hockey – under sina elva säsonger i SHL noterades han för en räddningsprocent på 90,7.

33-åringen har också stått för en räddningsprocent på 90,1 över 84 matcher i Hockeyallsvenskan.

Source: Jonas Gunnarsson @ Elite Prospects

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt

Spel utan konto innebär att man använder e-legitimation för registrering.
Spela Ansvarsfullt
Stodlinjen
Spelpaus
Spelinspektionen