Uppgifter: Forwardens klubbval – efter AIK

Det står sedan tidigare klart att Jesper Emanuelsson lämnar AIK. Nu tycks han ha funnit sin nya klubb. Nya destinationen blir BIK Karlskoga, enligt Expressen.

Under gårdagen meddelade Lasse Johansson, AIK:s sportchef, att Jesper Emanuelsson lämnar klubben efter två säsonger.

– I dialog med Jesper har vi kommit fram till att det här är den bästa lösningen för båda parter. Vi vill tacka honom för hans tid i AIK och önska honom stort lycka till framöver, sade sportchef Lasse Johansson till klubbens sajt.

Under den gångna säsongen gjorde forwarden 20 poäng (7+13) på 45 framträdanden.

Väntas få större roll i Karlskoga

Nu, enligt uppgifter till Expressen, har 25-åringen bestämt sig för att fortsätta karriären i Hockeyallsvenskan – med BIK Karlskoga. I sin nya klubb väntas han få en större roll.

Utöver BIK ska även Leksand, Södertälje och Nybro visat intresse för Emanuelsson.

Övergången ser ut att bli offentligt inom de kommande veckorna.

