IK Oskarshamn förstärker truppen ytterligare, nu plockar klubben in Samuel Salonen från finska storklubben Jokerit.

— Vi behöver bli starkare offensivt och Samuel är duktig nära offensivt mål, säger sportchefen Arsi Piispanen i ett pressmeddelande.

Samuel Salonen ansluter till IK Oskarshamn.

Foto: Bildbyrån och Instagram

Under de senaste veckorna har föreningen gjort om rejält i truppen. Dels släppte man Isac Jonsson till Mora samt Lukas Vesterlund till Almtuna. Sedan plockade IK Oskarshamn in Ludvig Georgsson, David Rosander och Wille Johansson.

Nu förstärker klubben ytterligare, in kommer Samuel Salonen från Jokerit.

— Samuel är en stor allroundforward, vilket är den profil som vi har letat efter. Vi behöver bli starkare offensivt och Samuel är duktig nära offensivt mål. Vi är glada över att Jokerit var villiga att släppa Samuel på lån till oss resten av säsongen, säger Arsi Piispanen.

Salonen har noterats för 15 poäng (7+8) på 22 matcher i den finska andraligan Mestis för Jokerit. Oskarshamn har varit aktiva under den senaste tiden. Det återstår nu att se om det här var det sista draget eller om Piispanen har något mer ess i rockärmen. Transferfönstret stänger den 15 februari.

Oskarshamn ligger just nu sjua i Hockeyallsvenskan och förlorade under gårdagen med 4-0 på hemmaplan mot Kalmar.

Source: Samuel Salonen @ Elite Prospects