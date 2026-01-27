Uppgifter: Han förstärker Oskarshamn

Under måndagen förstärkte Oskarshamn sin trupp genom att låna in Wille Johansson från Färjestad. Enligt uppgifter till Barometern är klubben överens med ytterligare en spelare, nämligen David Rosander.

David Rosander förväntas ansluta till IK Oskarshamn.

Foto: Suvad Mrkonjic / Bildbyrån

Det har minst sagt hänt saker i IK Oskarshamn de senaste dagarna. Under måndagen gick klubben ut med nyheten att Isac Jonsson och Lukas Vesterlund bryter med Oskarshamn. De lämnar laget med omedelbar verkan och är klara för spel med andra hockeyallsvenska klubbar. Ersättarna är nu hittade. Under gårdagen presenterade föreningen lånet med forwarden Wille Johansson, nu avslöjar Barometern att klubben även är överens med en ny back, David Rosander.

Tidigare under säsongen har 23-åringen representerat HC Dalen som tillhör Hockeyettan. På 20 spelade matcher stod backen för 17 poäng (5+12). Under säsongen 2025/2026 har Rosander även testat på Hockeyallsvenskan i samband med att han lånades ut till Nybro, där han gjorde tre matcher.

David Rosander förväntas representera laget säsongen ut. Oskarshamn är placerade på en sjätteplats i tabellen när de nu återstår tolv omgångar av grundserien.

Source: David Rosander @ Elite Prospects