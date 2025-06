Uppgifter: Där hamnar backen – efter ”Löven”

Precis som Nicolai Meyer ser Jesper Lindgren ut att göra en udda flytt till 2025/26.

Enligt VK ska backen få möta sin lagkamrat i ICEHL. Detta genom en flytt till ungerska Ferencvárosi.

Jesper Lindgren. Foto: Bildbyrån/Johan Axelsson.

När Jesper Lindgren återvände till Björklöven 2021 var det för att lyfta laget till SHL, men efter fyra säsonger i klubben där han började sin resa, stod det under onsdagen klart att han inte blir kvar. Kontraktet som gick ut efter 2024/25 blir helt enkelt inte förlängt.



– Jag har ingen aning just nu. Jag har varit här i fyra år nu och har älskat varje sekund. Sen om man misslyckats med att hjälpa ”Löven” upp i fyra år, då får vi se om man förtjänar att vara kvar. ”Löven” är alltid ett alternativ för mig. Det är hemma, ”Löven” är mitt lag sedan jag var liten grabb, så självklart, sade Jesper Lindgren själv till VK i slutet av mars, efter uttåget i kvartsfinalen mot AIK



Nu uppger tidningen i Västerbotten att backen väljer att flytta utomlands, till ungerska Ferencvárosi, som till hösten kliver in i den österrikiska ligan ICEHL. Där kommer han bland annat att få möta sin tidigare Löven-lagkamrat Nicolai Meyer som gjort en liknanden flytt, men till slovenska Ljubljana.

”Så länge det går att spela vill jag spela”

Jesper Lindgrens andra år i Björklöven blev tufft med bara sju spelade matcher, och efter slutet på 2024/25 öppnade han upp smärtan som funnits kvar.



– Det går att spela. Alla har lite skavank. Det finns bra läkemedel ibland som hjälper till. Jag kan spela så jag ska inte klaga. Hockey är fortfarande det bästa jag vet. Så länge det går att spela vill jag spela, sade han då till VK.



Lingren lämnar Sverige med totalt 30 spelade matcher i SHL, samt 222 grundseriematcher i Hockeyallsvenskan. Under det förra utlandsäventyret blev det spel i AHL, men även en ligatitel i Finland med HPK. Detta under 2018/19.

