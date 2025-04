Uppgifter: 31-åringen aktuell för Västerås

Under fem säsonger har Emil Rasmussen varit en del av Växjös verksamhet.

Nu, efter en säsong intill Jörgen Jönsson, uppger Smålandsposten att 31-åringen kan bli Västerås tränare.

Rasmussen och Jörgen Jönsson. Foto: Bildbyrån/Jonas Ljungdahl.

Tidigare i veckan meddelade Växjö att båda tränarna, Jörgen Jönsson och Emil Rasmussen, gjort sitt i SHL-klubben. Nu kommer uppgifter som placerar den mindre erfarne av de två i Västerås och Hockeyallsvenskan.



Under lördagen uppger Smålandsposten att Jönssons assisterande tränare inte har ont om alternativ efter fina fem år i Växjö. 31-åringen som tidigare jobbat med juniorerna i föreningen, ska nämligen ha intresserat både tyska Frankfurt och Västerås.



Emil Rasmussen spelade själv i Västerås som junior, innan han gick vidare till Surahammar i Hockeyettan. Därefter var det i just Västerås som han inledde tränarkarriären.



Enligt SMP har Rasmussen varit på besök i klubben inför 2025/26-säsongen. Huruvida han är aktuellt för en roll som huvudtränare eller assisterande framgår inte av tidningens uppgifter. Däremot är det just Västerås som det ska luta åt. Detta efter att den allsvenska klubben nyligen meddelat att huvudtränaren, Eric Karlsson, inte skulle bli kvar.



Emil Rasmussen inledde tiden i Växjö med att jobba i U16-laget. Därefter gjorde han en snabb resa uppåt, från assisterande i J20 till huvudtränaren i J20 och till slut assisterande i SHL till Jörgen Jönsson under 2024/25.