Kalmar förlänger sviten – efter blixtvändning

Kalmar-seger med 4–3 mot Östersunds IK

Kalmars fjärde seger på de senaste fem matcherna

Valdemar Johansson matchvinnare för Kalmar

Det blev en uddamålsseger för Kalmar i matchen mot Östersunds IK i hockeyallsvenskan på onsdagen. Laget vann med 4–3 (0–1, 3–1, 1–1) hemma i Hatstore Arena.

Segern var Kalmars fjärde på de senaste fem matcherna, och femte raka segern på hemmaplan.

Kalmar–Östersunds IK – mål för mål

Östersunds IK tog ledningen efter sex minuters spel genom Maksim Semjonov med assist av Daniel Öhrn.

Östersunds IK gjorde 0–2 genom Lukas Sagranden efter 10.46 i andra perioden.

Kalmar vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 0–2 till 3–2 inom bara 1.37.

16.30 in i tredje perioden fick Valdemar Johansson utdelning framspelad av Matthew Struthers och ökade ledningen.

Östersunds IK reducerade till 4–3 med 1.52 kvar att spela genom Samuel Solem efter pass från Linus Videll. Fler mål än så blev det inte för Östersunds IK.

Det här var Kalmars sjätte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Östersunds IK:s åttonde uddamålsförlust.

Östersunds IK ligger på 13:e plats i tabellen efter matchen medan Kalmar är på tredje plats. Ett tapp för Östersunds IK som låg på sjunde plats så sent som den 27 november.

Nästa motstånd för Kalmar är Nybro. Östersunds IK tar sig an Västerås borta. Båda matcherna spelas fredag 5 december 19.00.

Kalmar–Östersunds IK 4–3 (0–1, 3–1, 1–1)

Hockeyallsvenskan, Hatstore Arena

Första perioden: 0–1 (6.01) Maksim Semjonov (Daniel Öhrn).

Andra perioden: 0–2 (30.46) Lukas Sagranden (Linus Videll), 1–2 (34.20) Albin Storm, 2–2 (35.30) Eddie Levin (Tobias Aronsson, Scott Walford), 3–2 (35.57) Liam Hawel (Carl-Johan Lerby, Wilhelm Westlund).

Tredje perioden: 4–2 (56.30) Valdemar Johansson (Matthew Struthers), 4–3 (58.08) Samuel Solem (Linus Videll).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalmar: 4-0-1

Östersunds IK: 0-1-4

Nästa match:

Kalmar: Nybro Vikings IF, borta, 5 december

Östersunds IK: Västerås IK, borta, 5 december