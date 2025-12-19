U18-tränaren blir Kenttäs sidekick: ”Otroligt hedrande”

Oskar Hägglund, 27, stärker upp bakom Per Kenttä.

U18-tränaren och juniorsportchefen blir assisterande sportchef i Björklöven.

– Det känns otroligt hedrande och spännande att få ta det här steget, säger han.

Per Kenttä i bild får en ny sidekick. Foto: Johan Löf / BILDBYRÅN / COP 230 / JH0065

För inte alltför länge sedan blev det klart att Per Kenttä stannar och fortsätter som sportchef för Björklöven. Den erfarne klubbledaren har byggt laget som just nu dominerar årets hockeyallsvenska upplaga.

Men i fortsättningen blir han inte ensam i rollen, utan nu väljer man att stärka upp staben runt honom. Det är juniorsportchefen Oskar Hägglund som flyttas upp och blir ny assisterande till Kenttä.

”Det känns otroligt hedrande”

Det meddelar Umeå-klubben på fredagen.

– Det känns otroligt hedrande och spännande att få ta det här steget. Jag brinner för föreningen och ser fram emot att fortsätta bidra till utvecklingen både på junior- och seniorsidan. Att få arbeta tillsammans med Per Kenttä och hela sportledningen är något jag verkligen ser fram emot, säger 27-åringen.

Därmed slutar han som U18-tränare, men fortsätter agera som sportsligt ansvarig för juniorleden.

– Att få in Oskar i den sportsliga ledningen känns både naturligt och inspirerande. Han har en djup förståelse för föreningens kultur och en tydlig känsla för spelarutveckling. Tillsammans stärker vi strukturen och bygger en tryggare plattform för framtiden, säger sportchef Per Kenttä.



