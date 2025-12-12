Två snabba mål i sista perioden avgjorde för Bik Karlskoga mot Almtuna

Seger för Bik Karlskoga med 4–2 mot Almtuna

Eero Teräväinen avgjorde för Bik Karlskoga

Almtunas fjärde raka förlust

En jämn match mellan hemmalaget Bik Karlskoga och gästande Almtuna avgjordes först i tredje perioden, där Leevi Viitala gjorde 2–2 och Eero Teräväinen knappt tre minuter senare gjorde 3–2. Bik Karlskoga vann matchen i hockeyallsvenskan med 4–2 (0–0, 1–1, 3–1).

Resultatet innebär att Almtuna nu har fyra förluster i rad.

Vimmerby nästa för Bik Karlskoga

Den första perioden slutade mållös.

Simen Andre Edvardsen gjorde 1–0 till Bik Karlskoga 12.58 in i andra perioden med assist av Noel Fransén och Hampus Plato.

Efter 17.36 i andra perioden slog Mikkel Øby Olsen till framspelad av Albin Udd och Frederik Schlyter och kvitterade för Almtuna.

Almtuna tog ledningen med 1–2 genom Anton Ohlsson efter 1.31 i tredje perioden.

Bik Karlskoga vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 1–2 till 4–2. Jellverts 4–2-mål kom med 3 sekunder kvar av matchen.

Bik Karlskogas Hampus Plato hade tre assists.

Det här betyder att Bik Karlskoga ligger kvar på tredje plats i tabellen och Almtuna på tolfte plats. Almtuna har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 6 december låg laget på sjunde plats.

Nästa motstånd för Bik Karlskoga är Vimmerby. Almtuna tar sig an AIK hemma. Båda matcherna spelas onsdag 17 december 19.00.

Bik Karlskoga–Almtuna 4–2 (0–0, 1–1, 3–1)

Hockeyallsvenskan, Nobelhallen

Andra perioden: 1–0 (32.58) Simen Andre Edvardsen (Noel Fransén, Hampus Plato), 1–1 (37.36) Mikkel Øby Olsen (Albin Udd, Frederik Schlyter).

Tredje perioden: 1–2 (41.31) Anton Ohlsson (Mikkel Øby Olsen, Lucas Stockselius), 2–2 (48.13) Leevi Viitala (Noel Fransén, Hampus Plato), 3–2 (50.50) Eero Teräväinen (Hampus Plato), 4–2 (59.57) Kalle Jellvert (Oliver Eklind).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Bik Karlskoga: 3-0-2

Almtuna: 1-0-4

Nästa match:

Bik Karlskoga: Vimmerby HC, hemma, 17 december 19.00

Almtuna: AIK, hemma, 17 december 19.00