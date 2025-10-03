Kalmar vann målfest i Mora

Kalmar-seger med 6–4 mot Mora

Matthew Struthers gjorde två mål för Kalmar

Valdemar Johansson matchvinnare för Kalmar

Kalmar vann på bortaplan mot Mora i hockeyallsvenskan. 4–6 (3–3, 0–2, 1–1) slutade matchen på fredagen.

Kalmars Matthew Struthers tvåmålsskytt

Första perioden slutade 3–3.

I andra perioden var det Kalmar som var starkast och gick från 3–3 till 3–5 genom mål av Matthew Struthers och Valdemar Johansson. Kalmar ökade ledningen till 3–6, på nytt genom Matthew Struthers efter 3.33 i tredje perioden.

Anton Olsson reducerade förvisso, men närmare än 4–6 kom inte Mora. Kalmar tog därmed en stabil seger.

Kalmars Matthew Struthers stod för tre poäng, varav två mål.

För Mora gör resultatet att laget nu ligger på nionde plats i tabellen medan Kalmar är på femte plats.

I nästa match möter Mora Oskarshamn borta och Kalmar möter Troja-Ljungby hemma. Båda matcherna spelas onsdag 8 oktober 19.00.

Mora–Kalmar 4–6 (3–3, 0–2, 1–1)

Hockeyallsvenskan, Smidjegrav Arena

Första perioden: 0–1 (0.27) Elliot Ekmark (Eddie Levin, Arvid Westlin), 0–2 (5.06) Andrew Vanderbeck (Matthew Struthers, Jesper Lindén), 1–2 (8.13) Arvid Degerstedt (Travis Treloar, Connor Maceachern), 2–2 (14.12) Ethan De Jong (Arvid Degerstedt, Connor Maceachern), 3–2 (17.31) Anton Olsson, 3–3 (18.56) George Diaco (Liam Hawel, Matt Fonteyne).

Andra perioden: 3–4 (31.21) Matthew Struthers (Wilhelm Westlund), 3–5 (39.32) Valdemar Johansson (Andrew Vanderbeck, Peter Diliberatore).

Tredje perioden: 3–6 (43.33) Matthew Struthers, 4–6 (45.43) Anton Olsson (Jesper Norbäck, Hugo Orrsten).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mora: 2-1-2

Kalmar: 3-1-1

Nästa match:

Mora: IK Oskarshamn, borta, 8 oktober

Kalmar: IF Troja-Ljungby, hemma, 8 oktober