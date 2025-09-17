I början av veckan synte Hugo Alnefelt på isen i Umeå.

Nu rapporterar Västerbottens-Kuriren att Frans Tuohimaa saknades på Björklövens träning.

Per Kenttä, Frans Tuohimaa och Hugo Alnefelt. Foto: Bildbyrån (montage).

Med två dagar kvar till den hockeyallsvenska premiären mot Mora har Frans Tuohimaa fått problem.



Tidigare SSK-spelaren som värvats in som tänkt toppmålvakt i Björklövens jakt på en plats i SHL saknades nämligen på onsdagens träning i Umeå. Rapporten kommer från Västerbottens-Kuriren och nu återstår det att de om detta betyder att Magnus Bogren och gänget får tänka om till första nedsläpp.



Efter att 34-åringen klivit på isen, när övriga i laget klivit av, för några övningar med målvaktstränaren Björn Bjurling, ger Per Kenttä svar.



– Han har lite småstrul och vi hoppas få ordning på det under den här veckan. Förhoppningsvis är det inget allvarligt, säger sportchefen till VK.

Fortfarande inte aktuellt med Alnefelt

Det hela gör även veckans tidigare snackis än mer aktuell.



Samtidigt som Kenttä, Bogren och Ottosson var i Stockholm för Hockeyallsvenskans upptaktsträff spreds nämligen bilder av HV71:s burväktare Hugo Alnefelt på is i Umeå.



– Han tränar mer med Björn Bjurling än med oss. Vi hade frivillig träning och Björn frågade om han kunde köra med honom också. Vi var inte allt för många på is, så det var okej, sade då Per Kenttä till Hockeysverige.se.



I VK trycker nu Kenttä återigen på att Alnefelt inte är aktuell att plocka in just nu. Han menar även att det förhoppningsvis inte är något långvarigt strul för Tuohimaa.

Source: Frans Tuohimaa @ Elite Prospects