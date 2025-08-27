Tuffa säsongen – spelade på sprutor: ”Var tufft mentalt”

Alexander Anderberg kommer från en jobbig säsong.

Skadeproblem, smärtstillande sprutor och ett lag som inte presterade.

– Jag fick ta bedövningssprutor och käka piller. Sedan var det tufft även för laget, säger han till Östersunds-Posten.

Östersunds Alexander Anderberg jublar efter ishockeymatchen i Hockeyallsvenskan mellan Östersund och Björklöven

Foto: BILDBYRÅN

Alexander Anderberg har varit assisterande lagkapten i Östersund efter att ha återvänt från en misslyckad kort sejour i SHL för Oskarshamn.

Östersunds IK hörde av sig och ville ta tillbaka sin tidigare stjärnback, som slog målrekord för backar i Hockeyallsvenskan 2022/23.

Men tiden tillbaka i ÖIK har varit skadedrabbad.

Redan tidigt under fjolårssäsongen drog han upp en tidigare skada och sedan dess har han behövt behandla skadan.

– Jag spelade på sprutor i princip varje match. Det var tufft mentalt att gå runt och ha ont varje dag både till vardags och på träningar och matcher. Jag fick ta bedövningssprutor och käka piller. Sedan var det tufft även för laget. Allting blir ju jobbigt när man förlorar matcher, bussresorna blir jobbigare och träningarna blir jobbigare. Så som helhet var det en väldigt tuff säsong, säger han till Östersunds-Posten.

Petas som kapten: ”Kommer fortfarande att bidra”

Den 28-årige värmlänningen har nu gått igenom behandlingar på kliniker i Stockholm och gjort ingrepp.

– Det känns mycket bättre nu, jag kan skjuta normalt igen. Det är inte bara axeln som varit problemet, utan det har varit hela ena sidan av överkroppen, men nu känns det bra, säger han till ÖP.

Därmed kan Anderberg bli en stor injektion för laget som fick slåss med näbbar och klor för att klara sig kvar i Hockeyallsvenskan i våras.

Men han kommer inte längre att vara assisterande kapten.

– Tränarna vill göra en förändring för att ta bort tyngd från mina axlar så jag kan fokusera mer på mig själv och lägga kraft på det. Jag var en ledare och hade en stor roll redan under mitt första år här även om jag inte var assisterande kapten då. Jag känner fortfarande att jag kommer bidra med det.