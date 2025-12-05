AIK vände – närmar sig topp-fyra

AIK-seger med 5–3 mot Almtuna

AIK:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Scott Pooley tvåmålsskytt för AIK

Det svängde i matchen i hockeyallsvenskan mellan Almtuna och AIK i Upplandsbilforum Arena. Hemmalaget Almtuna hade ledningen i början av tredje perioden, med 3–2, men AIK vände matchen och vann till slut med 5–3.

Segern var AIK:s sjätte på de senaste sju matcherna, och fjärde raka segern på bortaplan.

Ludwig Blomstrand bakom AIK:s avgörande

AIK tog ledningen i början av första perioden genom Martin Johnsen.

Därefter fixade Almtunas Jacob Grönhagen att laget vände underläge till ledning med 2–1, med två raka mål.

Efter 11.29 i andra perioden nätade William Pethrus framspelad av Jesper Emanuelsson och Christopher Bengtsson och kvitterade för AIK.

Almtunas Albin Eriksson gjorde 3–2 efter 19.42.

AIK vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 3–2 till 3–5 i tredje perioden.

AIK:s Scott Pooley stod för tre poäng, varav två mål.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Almtuna på sjunde plats och AIK på femte plats. Noteras kan att Almtuna sedan den 13 november har avancerat sex placeringar i tabellen.

Söndag 7 december spelar Almtuna borta mot Kalmar 16.30 och AIK mot Västerås hemma 14.00 på Hovet.

Almtuna–AIK 3–5 (2–1, 1–1, 0–3)

Hockeyallsvenskan, Upplandsbilforum Arena

Första perioden: 0–1 (3.19) Martin Johnsen (William Pethrus), 1–1 (6.21) Jacob Grönhagen (Edvin Hammarlund), 2–1 (12.01) Jacob Grönhagen (Oscar Pentler, Melvin Wersäll).

Andra perioden: 2–2 (31.29) William Pethrus (Jesper Emanuelsson, Christopher Bengtsson), 3–2 (39.42) Albin Eriksson.

Tredje perioden: 3–3 (40.53) Scott Pooley (Daniel Ljungman, Ludwig Blomstrand), 3–4 (46.10) Ludwig Blomstrand (Scott Pooley, Simon Åkerström), 3–5 (50.14) Scott Pooley (Simon Åkerström, Oscar Nord).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Almtuna: 2-0-3

AIK: 4-1-0

Nästa match:

Almtuna: Kalmar HC, borta, 7 december

AIK: Västerås IK, hemma, 7 december