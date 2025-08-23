Nyförvärvet hyllas i BIK: ”Han är ju grym”

Samuel Jonsson var bland Hockeyallsvenskans främsta i fjol.

Nu har hans ersättare i BIK Karlskoga, Trym Gran, även presenterat sig.

– Det är inte lätt att stå dessa matcher, men han gjorde det skitbra, säger Jonatan Har ju till KT-kuriren efter lördagens 3–0-seger mot Visby/Roma.

Jonatan Harju. Foto: Bildbyrån/Suvad Mrkonjic.

Det blir dubbelnorskt på målvaktspositionen i BIK Karlskoga till 2025/26-säsongen.



Efter att succéspelande Samuel Jonsson lämnat den allsvenska klubben för spel i Edmonton Oilers organisation, har Trym Gran anslutit som komplement till kvarspelande Lars Volden. En värvning som blev klar redan i slutet av april, efter burväktarens fina prestationer i norska Storhamar, men som nu presenterats på allvar. Lördagens träningsmatch på Gotland, mot Visby/Roma, slutade nämligen i en 3–0-seger för BIK och en första nolla för Trym Gran efter 23 räddade skott.



I KT-kuriren hyllas därmed 24-åringen av sina nya lagkamrater.



– Nej men, han är ju grym. Det är inte lätt att stå dessa matcher, men han gjorde det skitbra. Det är riktigt skönt att veta att vi har två stabila målvakter i år också, säger Jonatan Harju till tidningen och fortsätter om helgen på Gotland som även innehöll en strafförlust mot HV71 och förlust mot Örebro.

– Mot ”HV” var vi bra. Den matchen ska vi ha, de hade lite flyt då. Mot Örebro var vi inte riktigt med, vi höjde oss i tredje men då var det för sent. I dag tycker jag vi vinner välförtjänt. Det är ett okej facit, men vi har några snäpp till att plocka fram.

”Ett riktigt starkt målvaktspar”

Trym Gran har Sparta HK som moderklubb och gjorde även sin seniordebut i tröjan under 2019/20. Därifrån blev det spel i Lillehammer och senast i Storhamar. Med sig från de två senaste åren har han dubbla ligaguld, samt vetskapen om att han toppade målvaktsligan både sett till räddingsprocent och mål emot per match, under 2024/25.



– Ett spännande namn som kommer från en oerhört stark säsong. Vi har tron och förhoppningen om att kunna ställa upp med ett riktigt starkt målvaktspar även nästa säsong, sade Bofors-klubbens sportchef Torsten Yngveson när Gran presenterades.



Målen av BIK i mötet med Visby/Roma gjordes av Jonatan Harju, Elias Ekström och Alexander Ljungkrantz.

Source: Trym Gran @ Elite Prospects