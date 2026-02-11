Bröt med HA-klubben – har nu gjort sitt val: ”Spännande”

Efter uppbrottet med BIK Karlskoga har den norska målvakten Trym Gran funnit sin nya klubb. För hans del väntar spel i hemlandet, närmare bestämt i Narvik Hockey.

– Det blir spännande och en cool utmaning, säger Gran till VG.

Trym Gran blev ingen succé i Karlskoga. Foto: Bildbyrån

För norrmannen Trym Gran blev det bara en match i BIK Karlskoga, sedan önskade målvakten att bryta kontraktet i förtid. Nu återvänder han hem till Norge där det väntar spel med Narvik Hockey i Elite Hockey League.

– Det blir spännande och en cool utmaning, för jag tror att laget kan göra avtryck, något de redan har gjort i år, säger Gran till VG.

”Vi kommer att utvärdera situationen ”

Kontraktet offentliggjordes under tisdagskvällen där klubben på sina sociala medier meddelar att kontraktet sträcker sig resten av säsongen. Det är inte omöjligt att parterna skriver ytterligare ett kontrakt efter säsongen.

– Vi får se hur det går. Jag tycker att vi har gjort en ganska bra ’scoop’, och vi kommer att utvärdera situationen efter säsongen”, säger Narviks sportchef Martin Persson till VG.

Målvakten har tidigare vunnit guld med hans tidigare klubb Storhamar där han var säsongen 2023/2024 samt 2024/2025. Han hade en räddningsprocent på 93.8% i sin senaste säsong med Storhamar.