Trots uppgifterna – unge målvakten förlänger med AIK

AIK ryktas värva Jhonas Enroth och har Victor Brattström på kontrakt. Ändå förlänger HA-klubben nu med 20-årige Simon Carlsson.

I mitten april kom uppgifter från Expressen om att AIK är sugna på att värva Jhonas Enroth inför 2026/27-säsongen. Något som skulle vara en möjlighet då SHL-veteranen har sin bas nära Hovet, i Stockholm. Trots detta kommer nu en annat nyhet kring målvaktssidan.

20-årige Simon Carlsson, som var iväg på lån under stora delar av förra året, får förlängt.

– Simon är en ung duktig målvakt som fick värdefull speltid i Väsby förra säsongen och vi ser fram emot att han ska ta nästa steg här i AIK, säger sportchefen Lasse Johansson på lagets sajt.

– Jag trivs otroligt bra i klubben och är taggad på att fortsätta resan tillsammans med laget och supportrarna, säger Simon Carlsson själv.

Avtalet gäller ett år och gör att AIK nu har två målvakter på kontrakt. Detta då Victor Brattström tidigare förlängt. Det återstår att se om Carlsson får chansen som tvåa eller om han lånas ut på nytt. I Väsby och Hockeyettan hade han en räddningsprocent på 91,3 över 22 grundseriematcher.

