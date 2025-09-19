Nykomlingen vann i återkomsten

Troja-Ljungby-seger med 2–1 efter förlängning

Allan Mcshane matchvinnare för Troja-Ljungby

Filip Fornåå Svensson målskytt för Vimmerby

Matchen i Hockeyallsvenskan mellan hemmalaget Vimmerby och gästande Troja-Ljungby var oavgjord vid full tid, 1–1. Först i förlängningen kom avgörandet, där Troja-Ljungby spikade segerresultatet, 2–1 (0–0, 0–0, 1–1, 1–0). Stor matchhjälte i förlängningen blev Allan Mcshane som stod för det avgörande målet.

SSK nästa för Troja-Ljungby

Matchen började med bra försvarsspel och båda de två första perioderna blev mållösa.

Troja-Ljungby gjorde 0–1 genom Axel Wemmenborn efter 5.53 i tredje perioden.

Vimmerby gjorde 1–1 genom Filip Fornåå Svensson med 4.31 kvar att spela av perioden. Matchvinnare för bortalaget Troja-Ljungby 2.59 in i förlängningen blev Allan Mcshane, med det avgörande 2–1-målet.

Vimmerby tog hem lagens senaste möte med 3–1 i Ljungby Arena.

I nästa match, onsdag 24 september 19.00, har Vimmerby Kalmar borta i Hatstore Arena, medan Troja-Ljungby spelar borta mot SSK.

Vimmerby–Troja-Ljungby 1–2 (0–0, 0–0, 1–1, 0–1)

Hockeyallsvenskan, VBO Arena

Tredje perioden: 0–1 (45.53) Axel Wemmenborn (Brady Risk, Zachary Wytinck), 1–1 (55.29) Filip Fornåå Svensson (Anton Carlsson, Colson Gengenbach).

Förlängning: 1–2 (62.59) Allan Mcshane (Dennis Fröland, Albin Nilsson).

Nästa match:

Vimmerby: Kalmar HC, borta, 24 september

Troja-Ljungby: Södertälje SK, borta, 24 september