Tre poäng till Mora efter avgörande i slutperioden mot SSK

Mora vann med 3–1 mot SSK

Ethan De Jong matchvinnare för Mora

Andra raka segern för Mora

Mora vann hemma mot SSK i hockeyallsvenskan med 3–1 (0–1, 1–0, 2–0). Matchen var helt jämn efter två perioder, innan Mora avgjorde.

I och med detta har SSK fyra förluster i rad.

Västerås nästa för Mora

Jonas Ahnelöv gjorde 1–0 till SSK efter tio minuter på pass av Henrik Eriksson och Hampus Harlestam. Efter 10.21 i andra perioden slog Marcus Karlström till framspelad av Gustav Salmi-Lilja och Kristoffer Gunnarsson och kvitterade för Mora. I tredje perioden gjorde Mora 2–1 efter 10.48 genom Ethan De Jong framspelad av Georg Weigelt och Oskar Asplund. Och med bara 1.27 kvar satte Arvid Degerstedt avgörande 3–1 på pass av Georg Weigelt.

SSK:s nya tabellposition är 13:e plats medan Mora är på sjunde plats. Så sent som den 28 september låg Mora på tolfte plats i tabellen.

I nästa match, fredag 24 oktober möter Mora Västerås borta i ABB Arena Nord 19.00 medan SSK spelar hemma mot AIK 18.00.

Mora–SSK 3–1 (0–1, 1–0, 2–0)

Hockeyallsvenskan, Wibe Arena

Första perioden: 0–1 (10.20) Jonas Ahnelöv (Henrik Eriksson, Hampus Harlestam).

Andra perioden: 1–1 (30.21) Marcus Karlström (Gustav Salmi-Lilja, Kristoffer Gunnarsson).

Tredje perioden: 2–1 (50.48) Ethan De Jong (Georg Weigelt, Oskar Asplund), 3–1 (58.33) Arvid Degerstedt (Georg Weigelt).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mora: 3-0-2

SSK: 1-1-3

Nästa match:

Mora: Västerås IK, borta, 24 oktober

SSK: AIK, hemma, 24 oktober