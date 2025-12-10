Tre poäng till Mora efter avgörande i slutperioden mot Nybro

Mora vann med 4–2 mot Nybro

Oskar Lindgren matchvinnare för Mora

Åttonde segern för Mora

Mora vann hemma mot Nybro i hockeyallsvenskan med 4–2 (0–0, 2–2, 2–0). Matchen var helt jämn efter två perioder, innan Mora avgjorde.

Mora–Nybro – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

Nybro gjorde 0–1 genom Joachim Rohdin efter 1.14 i andra perioden.

Mora kvitterade till 1–1 genom Kristoffer Gunnarsson efter 10.57 av perioden.

Nybro tog ledningen på nytt genom Marcus Bergman efter 13.40.

Mora gjorde 2–2 genom Ethan De Jong med 3.03 kvar att spela av perioden.

6.23 in i tredje perioden satte Oskar Lindgren pucken framspelad av Filip Björkman och Travis Treloar och gav laget ledningen.

Laget punkterade matchen med ett 4–2-mål med 26 sekunder kvar att spela genom Tobias Ekberg på passning från Hampus Larsson och Georg Weigelt. Därmed hade Mora vänt matchen.

Mora har två segrar och tre förluster och 11–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Nybro har en vinst och fyra förluster och 11–19 i målskillnad.

Mora ligger på tionde plats i tabellen efter matchen medan Nybro ligger på nionde plats.

På fredag 12 december 19.00 spelar Mora borta mot Vimmerby och Nybro borta mot SSK.

Mora–Nybro 4–2 (0–0, 2–2, 2–0)

Hockeyallsvenskan, Wibe Arena

Andra perioden: 0–1 (21.14) Joachim Rohdin (Theo Jacobsson), 1–1 (30.57) Kristoffer Gunnarsson (Felix Johansson, Karl Smedberg), 1–2 (33.40) Marcus Bergman (Juho Liuksiala), 2–2 (36.57) Ethan De Jong (Connor Maceachern, Oskar Lindgren).

Tredje perioden: 3–2 (46.23) Oskar Lindgren (Filip Björkman, Travis Treloar), 4–2 (59.34) Tobias Ekberg (Hampus Larsson, Georg Weigelt).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mora: 2-0-3

Nybro: 1-0-4

Nästa match:

Mora: Vimmerby HC, borta, 12 december 19.00

Nybro: Södertälje SK, borta, 12 december 19.00