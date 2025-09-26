Tre poäng för Nybro hemma mot Västerås

Nybro-seger med 5–3 mot Västerås

Kalle Holm avgjorde för Nybro

Tredje raka nederlaget för Västerås

Hemmalaget Nybro tog hem segern mot Västerås i hockeyallsvenskan. 5–3 (2–2, 3–0, 0–1) slutade matchen på fredagen.

AIK nästa för Nybro

Västerås tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av bara tre minuter.

Nybro reducerade och kvitterade till 2–2 genom Joachim Rohdin och Juho Liuksiala. I andra perioden var det Nybro som var vassast och gick från 2–2 till 5–2 genom mål av Jesper Mångs, Kalle Holm och Hampus Eriksson. 11.45 in i tredje perioden nätade Västerås Anton Gradin och reducerade. Men mer än så orkade Västerås inte med.

Västerås har haft en tuff start på serien och är helt utan poäng efter tre spelade matcher. Nybro har sex poäng.

I nästa match, måndag 29 september 19.00, har Nybro AIK borta på Hovet, medan Västerås spelar hemma mot Vimmerby.

Nybro–Västerås 5–3 (2–2, 3–0, 0–1)

Hockeyallsvenskan, Liljas Arena

Första perioden: 0–1 (5.04) Carl Jakobsson, 0–2 (8.33) Anton Mylläri, 1–2 (14.01) Joachim Rohdin, 2–2 (16.56) Juho Liuksiala.

Andra perioden: 3–2 (23.04) Jesper Mångs, 4–2 (24.37) Kalle Holm, 5–2 (39.28) Hampus Eriksson.

Tredje perioden: 5–3 (51.45) Anton Gradin.

Nästa match:

Nybro: AIK, borta, 29 september

Västerås: Vimmerby HC, hemma, 29 september