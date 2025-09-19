Vinner derbyt – efter sent avgörande
- Nybro vann med 3–2 mot Oskarshamn
- Gabriel Säll matchvinnare för Nybro
- Modo Hockey nästa för Nybro
Det blev uddamålsseger för hemmalaget Nybro i matchen mot Oskarshamn i Liljas Arena. Laget vann fredagens match i Hockeyallsvenskan med 3–2 (0–1, 2–0, 1–1).
Oskarshamn tog ledningen efter 9.06, genom Hugo Jonasson framspelad av Linus Nyman och Teemu Olavi Lepaus. Theo Jacobsson och Tim Lindfors låg sen bakom vändningen till 2–1 för Nybro. Oskarshamn kvitterade till 2–2 genom Joel Svensson i början av tredje perioden i tredje perioden.
Nybro kunde dock avgöra till 3–2 med 7.54 kvar av matchen genom Gabriel Säll.
När lagen möttes senast slutade det med seger för Oskarshamn med 2–1.
På onsdag 24 september 19.00 spelar Nybro borta mot Modo Hockey, och Oskarshamn hemma mot Bik Karlskoga.
Nybro–Oskarshamn 3–2 (0–1, 2–0, 1–1)
Hockeyallsvenskan, Liljas Arena
Första perioden: 0–1 (9.06) Hugo Jonasson (Linus Nyman, Teemu Olavi Lepaus).
Andra perioden: 1–1 (24.26) Theo Jacobsson (Juho Liuksiala, Julius Bergman), 2–1 (32.29) Tim Lindfors (Hugo Gabrielson, Hampus Eriksson).
Tredje perioden: 2–2 (43.32) Joel Svensson (Herman Träff, Isac Jonsson), 3–2 (52.06) Gabriel Säll (Elias Stenman, Julius Bergman).
Nästa match:
Nybro: MoDo Hockey, borta, 24 september
Oskarshamn: BIK Karlskoga, hemma, 24 september
