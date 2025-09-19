Vinner derbyt – efter sent avgörande

Nybro vann med 3–2 mot Oskarshamn

Gabriel Säll matchvinnare för Nybro

Modo Hockey nästa för Nybro

Det blev uddamålsseger för hemmalaget Nybro i matchen mot Oskarshamn i Liljas Arena. Laget vann fredagens match i Hockeyallsvenskan med 3–2 (0–1, 2–0, 1–1).

Modo Hockey nästa för Nybro

Oskarshamn tog ledningen efter 9.06, genom Hugo Jonasson framspelad av Linus Nyman och Teemu Olavi Lepaus. Theo Jacobsson och Tim Lindfors låg sen bakom vändningen till 2–1 för Nybro. Oskarshamn kvitterade till 2–2 genom Joel Svensson i början av tredje perioden i tredje perioden.

Nybro kunde dock avgöra till 3–2 med 7.54 kvar av matchen genom Gabriel Säll.

När lagen möttes senast slutade det med seger för Oskarshamn med 2–1.

På onsdag 24 september 19.00 spelar Nybro borta mot Modo Hockey, och Oskarshamn hemma mot Bik Karlskoga.

Nybro–Oskarshamn 3–2 (0–1, 2–0, 1–1)

Hockeyallsvenskan, Liljas Arena

Första perioden: 0–1 (9.06) Hugo Jonasson (Linus Nyman, Teemu Olavi Lepaus).

Andra perioden: 1–1 (24.26) Theo Jacobsson (Juho Liuksiala, Julius Bergman), 2–1 (32.29) Tim Lindfors (Hugo Gabrielson, Hampus Eriksson).

Tredje perioden: 2–2 (43.32) Joel Svensson (Herman Träff, Isac Jonsson), 3–2 (52.06) Gabriel Säll (Elias Stenman, Julius Bergman).

Nästa match:

Nybro: MoDo Hockey, borta, 24 september

Oskarshamn: BIK Karlskoga, hemma, 24 september