Kaptenen nära debut: ”Börjar känna mig redo”

Tobias Ekberg är lagkapten i Mora – men har ännu inte debuterat för klubben.

Nu är 31-årngen nära att få göra debut.

– Jag börjar känna mig redo, säger Ekberg till Mora Tidning.

Tobias Ekberg.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Tobias Ekberg hämtades in till Mora från finska Kiekko-Espoo inför den här säsongen och utsågs direkt till ny lagkapten.



En skada har emellertid hållit 31-åringen borta från spel under säsongsinledningen och Mora har fått klara sig utan sin nya lagkapten i de tio inledande matcherna. Snart kommer Ekberg emellertid att få göra in debut i den allsvenska klubben – kanske redan denna vecka.



– Det kanske kan bli så. Jag börjar känna mig redo, säger han till Mora Tidning.

Tränar för fullt

Ekberg tränar nu för fullt och kroppen har svarat bra.



– Det är klassiskt med ljumskar nu när man varit borta så länge, så de får jag ha koll på. Men det känns bra med skadan som skedde i maj. Den dagen det blir comeback så kommer jag och ”Tjärna” ha en dialog, och planen är väl att det är hyfsat snart, säger Ekberg.



På meritlistan har 31-åringen 254 matcher i SHL med Leksand, Djurgården och Malmö. När Ekberg väl gör comeback kommer det att vara hans första match i Hockeyallsvenskan sedan säsongen 2017/18 med Pantern.

Source: Tobias Ekberg @ Elite Prospects