Han var en av två som plockades in på provspel under försäsongen.

Nu meddelar Västerås IK att man skrivit kontrakt med 29-årige Tim Friberg.

– Vi tycker att Tim har slitit på bra under sin tryout, säger sportchef Niklas Johansson på lagets sajt.

Henrik Malmström i Västerås IK. Foto: Bildbyrån/Michael Campanella.

Under uppstarten av 2025/26-säsongen meddelade Västerås IK att man plockat in både Hampus Olsson och Tim Friberg på provspel. Nu, efter att den förstnämnde nyligen fått besked om att det inte blir någon fortsättning, bekräftar klubben att Friberg får ett kontrakt.



29-åringen som senast kommer från spel i Hockeyettan och Väsby IK har skrivit på ett avtal över kommande säsong.



– Vi tycker att Tim har slitit på bra under sin tryout och han får nu chansen att fortsätta tävla om en plats i startuppställningen inför seriestart, säger sportchef Niklas Johansson på lagets sajt under måndagen.



För forwarden blir detta hans första säsong i Hockeyallsvenskan, men med sig har han erfarenhet från totalt tio säsonger i Hockeyettan med 155 poäng och 239 matcher.

Backen missar serieinledningen

Det är dock inte bara positiva nyheter som VIK kommer med i början av veckan.



I samband med nyheten om Friberg berättar nämligen Niklas Johansson att backpjäsen Henrik Malmström blir borta en tid efter att han genomgått en operation.



– Henrik har nyligen genomgått en operation och beräknas vara tillbaka i spel om fem veckor, säger ”NJ” på lagets sajt.



För Västerås, som möter AIK i den allsvenska premiären 19 september, betyder det att man behöver klara sig utan Malmöström under inledningen av säsongen.



Olle Norberg, som även han genomgår rehab, väntas däremot bli spelklar till premiären.